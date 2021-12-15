В Красноярском крае зарегистрировали 715 случаев коронавируса за сутки

В Красноярском крае зарегистрировали 715 случаев COVID-19 за последние сутки.

Как пишет kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, общее число заболевших в регионе достигло 163 513.

Из медучреждений выписали 147 071 жителя, включая 694 за минувшие 24 часа.

«Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 52 455 контактных человека, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 3932 человека. Сняты с медицинского наблюдения за последние сутки 4169», — заявили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Всего в России за сутки выявили 28 363 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее Виталий Зверев, академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.