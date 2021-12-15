Госдума одобрила проект о расширении санкций за нарушение прав россиян
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Поправками предполагается расширить действие принятого в 2012 году закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России».
Ранее сообщалось, что в Госдуме в ходе заседания 15 декабря в первом чтении будет рассмотрен законопроект, который дополнительно защитит права и законные интересы российских граждан.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ситуацию с политизацией проблематики прав человека в ряде государств причиной нарушения прав российских граждан за рубежом.
По её словам, аппарат российского омбудсмена ведёт непрерывную деятельность по защите прав русскоязычного населения за рубежом в сотрудничестве с МИД России, ООН, ОБСЕ, МККК и прочими международными организациями.