Госдума одобрила проект о расширении санкций за нарушение прав россиян

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается распространить санкционные меры за нарушение прав россиян не только на граждан США, но и на всех иностранцев и лиц без гражданства.
Госдума одобрила проект о расширении санкций за нарушение прав россиян
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Поправками предполагается расширить действие принятого в 2012 году закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России».

Ранее сообщалось, что в Госдуме в ходе заседания 15 декабря в первом чтении будет рассмотрен законопроект, который дополнительно защитит права и законные интересы российских граждан.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ситуацию с политизацией проблематики прав человека в ряде государств причиной нарушения прав российских граждан за рубежом.

По её словам, аппарат российского омбудсмена ведёт непрерывную деятельность по защите прав русскоязычного населения за рубежом в сотрудничестве с МИД России, ООН, ОБСЕ, МККК и прочими международными организациями.

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