Москалькова рассказала о причинах нарушения прав россиян за рубежом

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ситуацию с политизацией проблематики прав человека в ряде государств причиной нарушения прав российских граждан за рубежом.
Москалькова рассказала о причинах нарушения прав россиян за рубежом
  • РИА Новости

«Нарушение прав наших соотечественников в первую очередь вызвано ростом политизации проблематики прав человека в ряде государств и вошедшими в практику двойными стандартами в оценках тех или иных событий», — сказала она в интервью РИА Новости.

По её словам, аппарат российского омбудсмена ведёт непрерывную деятельность по защите прав русскоязычного населения за рубежом в сотрудничестве с МИД России, ООН, ОБСЕ, МККК и прочими международными организациями.

«Кроме этого, у нас заключено 22 двусторонних соглашения с национальными правозащитными учреждениями и институтами омбудсменов зарубежных государств», — добавила Москалькова.

Ранее омбудсмен призвала международное правозащитное сообщество обратить внимание на попрание прав русскоязычной общины в США.

Как отмечали в КСОРС, в результате действий  спецслужб Соединённых Штатов на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти действия нарушают  законные права российской диаспоры на сохранение национальной культурной идентичности.

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