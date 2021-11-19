Захарова прокомментировала приостановку работы российского КСОРС в США

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Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) приостановил работу в связи с давлением американских спецслужб. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, деятельность совета не нарушает законодательство Соединённых Штатов.
Захарова прокомментировала приостановку работы российского КСОРС в США
  • © МИД РФ

«18 ноября Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) был вынужден приостановить свою общественную работу в связи с жёстким и беспрецедентным давлением американских спецслужб», — говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что данные действия нарушают законные права российской диаспоры на сохранение национальной культурной идентичности.

Захарова добавила, что ФБР на протяжении нескольких лет угрожало участникам КСОРС уголовным преследованием из-за якобы несоблюдения американского закона об иноагентах.

«Легитимная гуманитарная деятельность КСОРС, осуществляемая на принципах открытости и сотрудничества, не нарушает американское законодательство и не подпадает под действие указанного закона», — сообщили в МИД России.

Ранее посольство России в Вашингтоне потребовало от Соединённых Штатов прекратить преследование российской диаспоры.

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