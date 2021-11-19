Координационный совет организаций российских соотечественников в США приостановил работу

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Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб. Соответствующая информация приводится на сайте совета.
Координационный совет организаций российских соотечественников в США приостановил работу
  • Reuters
  • © Aaron P. Bernstein

«Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) объявляет о приостановлении своей деятельности», — говорится в сообщении.

Как уточняется, данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб.

В результате действий спецслужб Соединённых Штатов «на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР».

В КСОРС подчеркнули, что «организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты».

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