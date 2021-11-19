Координационный совет организаций российских соотечественников в США приостановил работу
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«Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) объявляет о приостановлении своей деятельности», — говорится в сообщении.
Как уточняется, данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб.
В результате действий спецслужб Соединённых Штатов «на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР».
В КСОРС подчеркнули, что «организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты».