Координационный совет организаций российских соотечественников в США приостановил работу

Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб. Соответствующая информация приводится на сайте совета.

«Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) объявляет о приостановлении своей деятельности», — говорится в сообщении.

Как уточняется, данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб.

В результате действий спецслужб Соединённых Штатов «на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР».

В КСОРС подчеркнули, что «организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты».