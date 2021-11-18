Лавров: в отношениях России и Запада накапливается конфликтный потенциал

Министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам расширенной коллегии МИД с участием российского лидера Владимира Путина высказался об отношениях России и западных стран.

«Говорили, конечно, о наших отношениях с западными странами, где накапливается очень конфликтный потенциал, прежде всего потому, что Запад категорически не хочет вести дела на равноправной взаимовыгодной основе, не хочет искать баланса интересов, хочет продвигать исключительно своё видение решения той или иной проблемы», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что американские военные будут проводить военные операции, в том числе в Чёрном море, «как посчитают нужным».

В МИД России призвали Вашингтон и НАТО «трезво оценивать риски» в связи с военной активностью США в Черноморском регионе.