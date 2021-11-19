В посольстве России прокомментировали действия США против российских соотечественников

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Посольство России в Вашингтоне, комментируя приостановку деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США, потребовало от Соединённых Штатов прекратить преследование российской диаспоры.
В посольстве России прокомментировали действия США против российских соотечественников
  • Reuters
  • © James Lawler Duggan

«Причина — продолжающееся на протяжении ряда лет беспрецедентное давление на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей», — говорится в сообщении в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что «возмущены враждебными действиями США против соотечественников под предлогом подозрений в работе на территории Соединённых Штатов без регистрации в качестве иностранных агентов».

В диппредставительстве потребовали «незамедлительно прекратить преследование представителей российской диаспоры».

Ранее сообщалось, что Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб. 

Как отмечается, в результате действий спецслужб Соединённых Штатов «на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР».

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