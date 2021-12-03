Москалькова заявила о давлении властей США на представителей русскоязычной общины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международное правозащитное сообщество обратить внимание на попрание прав русскоязычной общины в США.

«Обеспокоена беспрецедентным давлением на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей, в результате которого из-за многочисленных обысков и допросов вынужден был приостановить работу Координационный совет организаций российских соотечественников США», — говорится в заявлении российского омбудсмена, которое приводит ТАСС.

Она призвала коллег обратить внимание на факты попрания прав соотечественников.

«Призываю своих коллег, всех представителей международного правозащитного сообщества обратить внимание на факты попрания прав соотечественников, находящихся в США, на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей как внутри диаспоры, так и с их исторической Родиной», — отметила Москалькова.

Ранее сообщалось, что Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.

Как отмечали в КСОРС, результате действий спецслужб Соединённых Штатов на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти действия нарушают законные права российской диаспоры на сохранение национальной культурной идентичности.