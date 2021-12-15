В Омской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Омской области зафиксировали 562 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Всего в области заболели 123 164 жителя.

Прививку сделали 977 917 человек, оба компонента вакцины получили 739 317.

Также стало известно, что в Новосибирской области выявили 381 случай COVID-19 за последние 24 часа. Из больниц выписаны 258 жителей, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 88 618, вылечившихся — 59 819.

Ранее академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.