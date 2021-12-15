В Омской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
В Омской области зафиксировали 562 случая коронавируса за сутки.
В Омской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Всего в области заболели 123 164 жителя.

Прививку сделали 977 917 человек, оба компонента вакцины получили 739 317.

Также стало известно, что в Новосибирской области выявили 381 случай COVID-19 за последние 24 часа. Из больниц выписаны 258 жителей, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 88 618, вылечившихся — 59 819.

Ранее академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить