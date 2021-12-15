В Калининградской области подтвердили 172 случая COVID-19 за сутки

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В Калининградской области подтвердили 172 случая коронавируса за сутки.
В Калининградской области подтвердили 172 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число выздоровевших достигло 79,2 тыс. Из больниц выписаны 74,9 тыс. человек, включая 419 — за минувшие 24 часа.

Тем временем стало известно, что Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет в Челябинске продлил режим дистанционного обучения до конца года, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой и в соответствии с рекомендациями регионального Роспотребнадзора», — сказали в учреждении.

Ранее Виталий Зверев, академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.

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