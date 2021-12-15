В Калининградской области подтвердили 172 случая COVID-19 за сутки

В Калининградской области подтвердили 172 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число выздоровевших достигло 79,2 тыс. Из больниц выписаны 74,9 тыс. человек, включая 419 — за минувшие 24 часа.

Тем временем стало известно, что Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет в Челябинске продлил режим дистанционного обучения до конца года, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой и в соответствии с рекомендациями регионального Роспотребнадзора», — сказали в учреждении.

Ранее Виталий Зверев, академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.