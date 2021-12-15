В Ставропольском крае зарегистрировали 461 случай COVID-19 за сутки

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В Ставропольском крае зарегистрировали 461 случай коронавирусной инфекции за сутки. Выздоровели при этом 720 жителей региона.
В Ставропольском крае зарегистрировали 461 случай COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

С начала пандемии в регионе заболели 119 676 человек, вылечились 91 127.

«Продолжается прививочная кампания против коронавируса. Уже 938 тыс. человек завершили иммунизацию, получив оба компонента вакцины», — отметил Владимиров.

Также стало известно, что коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Псковской области сократили до 790 мест. В настоящее время загрузка держится на уровне 68%, заявил губернатор Михаил Ведерников, передаёт агентство «Невские новости».

Глава региона призвал граждан соблюдать меры противовирусной безопасности в преддверии новогодних праздников.

Ранее доктор биологических наук, академик Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности во время пандемии COVID-19.

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