В Ставропольском крае зарегистрировали 461 случай COVID-19 за сутки

В Ставропольском крае зарегистрировали 461 случай коронавирусной инфекции за сутки. Выздоровели при этом 720 жителей региона.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

С начала пандемии в регионе заболели 119 676 человек, вылечились 91 127.

«Продолжается прививочная кампания против коронавируса. Уже 938 тыс. человек завершили иммунизацию, получив оба компонента вакцины», — отметил Владимиров.

Также стало известно, что коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Псковской области сократили до 790 мест. В настоящее время загрузка держится на уровне 68%, заявил губернатор Михаил Ведерников, передаёт агентство «Невские новости».

Глава региона призвал граждан соблюдать меры противовирусной безопасности в преддверии новогодних праздников.

Ранее доктор биологических наук, академик Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности во время пандемии COVID-19.