В ГД предложили дать занятому домашним хозяйством многодетному родителю трудовой статус

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил наделять одного из многодетных родителей, занятого домашним хозяйством, зачитываемым в стаж трудовым статусом. Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.
В ГД предложили дать занятому домашним хозяйством многодетному родителю трудовой статус
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что стимулирование рождаемости и создание условий для всестороннего развития и воспитания детей — одни из приоритетных задач государства.

В то же время он уточнил, что в России достаточно граждан, которые не трудоустроены официально, но ежедневно ведут домашнее хозяйство, воспитывают детей, отдавая данной, по сути, трудовой деятельности все своё время и силы.

Между тем их правовой статус и деятельность не регламентированы действующим законодательством, они лишены социальных гарантий, предназначенных для граждан, осуществляющих официальную трудовую деятельность (внесение записи в трудовую книжку, формирование и отчисление пенсионных накоплений и трудового стажа), добавил Сухарев.

«В этой связи прошу вас рассмотреть возможность введения в Российской Федерации специального трудового статуса для одного из родителей, воспитывающих детей и ведущих домашнее хозяйство, обеспечив их мерами государственной поддержки, в том числе официальным трудоустройством, пенсионным обеспечением и ежемесячной выплатой, равной среднему размеру заработной платы в регионе проживания, при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребёнка до достижения возраста совершеннолетия младшим ребёнком в семье», — говорится в обращении.

Ранее в Госдуме предложили ввести единую федеральную систему скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей.

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