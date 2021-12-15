В Госдуме предложили увеличить скидки на оплату ЖКХ для многодетных семей

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести единую федеральную систему скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили увеличить скидки на оплату ЖКХ для многодетных семей
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

В обращении депутат отметил, что в соответствии с действующим законодательством субъекты Федерации обязаны устанавливать 30%-ную скидку на оплату коммунальных услуг многодетным семьям.

Помимо этого, как он уточнил, региональные власти вправе на своё усмотрение принимать нормативные акты, повышающие данную скидку для определённых категорий семей.

В связи с этим размеры скидок для семей с одним и тем же количеством несовершеннолетних детей могут различаться в зависимости от региона проживания, отметил Власов.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения единой федеральной системы скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей, действующей по принципу «40%-ная скидка — семьям с тремя несовершеннолетними, 50%-ная скидка — семьям с четырьмя несовершеннолетними, 60%-ная скидка — семьям с пятью и более детьми», — говорится в обращении.

Ранее президент России Владимир Путин освободил семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья.

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