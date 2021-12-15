В Госдуме предложили увеличить скидки на оплату ЖКХ для многодетных семей

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести единую федеральную систему скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении депутат отметил, что в соответствии с действующим законодательством субъекты Федерации обязаны устанавливать 30%-ную скидку на оплату коммунальных услуг многодетным семьям.

Помимо этого, как он уточнил, региональные власти вправе на своё усмотрение принимать нормативные акты, повышающие данную скидку для определённых категорий семей.

В связи с этим размеры скидок для семей с одним и тем же количеством несовершеннолетних детей могут различаться в зависимости от региона проживания, отметил Власов.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения единой федеральной системы скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей, действующей по принципу «40%-ная скидка — семьям с тремя несовершеннолетними, 50%-ная скидка — семьям с четырьмя несовершеннолетними, 60%-ная скидка — семьям с пятью и более детьми», — говорится в обращении.

Ранее президент России Владимир Путин освободил семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья.