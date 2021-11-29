Путин освободил семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья
- РИА Новости
По данным РИА Новости, соответствующий документ будет применяться к доходам от продажи недвижимости, полученным с 1 января 2021 года.
Нововведение коснётся доходов от продажи жилья семей с двумя и более детьми, которые планируется использовать для приобретения нового жилья в целях улучшения жилищных условий.
Отмечается, что новое жильё должно быть приобретено в том же году, когда продано старое или не позднее 30 апреля следующего года. При этом кадастровая стоимость недвижимости, которая продаётся, не должна превышать 50 млн рублей и быть больше кадастровой стоимости нового жилья.
К моменту продажи недвижимости ни один из членов многодетной семьи не должен иметь в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности на 50% больше площади приобретённого.
В Совфеде ранее поддержали освобождение семей с двумя детьми от НДФЛ при продаже квартиры.