Путин освободил семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полученный семьями с двумя и более детьми доход от продажи жилья для улучшения жилищных условий и приобретения нового освобождается от НДФЛ.

По данным РИА Новости, соответствующий документ будет применяться к доходам от продажи недвижимости, полученным с 1 января 2021 года.

Нововведение коснётся доходов от продажи жилья семей с двумя и более детьми, которые планируется использовать для приобретения нового жилья в целях улучшения жилищных условий.

Отмечается, что новое жильё должно быть приобретено в том же году, когда продано старое или не позднее 30 апреля следующего года. При этом кадастровая стоимость недвижимости, которая продаётся, не должна превышать 50 млн рублей и быть больше кадастровой стоимости нового жилья.

К моменту продажи недвижимости ни один из членов многодетной семьи не должен иметь в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности на 50% больше площади приобретённого.

В Совфеде ранее поддержали освобождение семей с двумя детьми от НДФЛ при продаже квартиры.