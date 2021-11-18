В Совфеде поддержали освобождение семей с двумя детьми от НДФЛ при продаже квартиры

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Полина Полетаева
Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT прокомментировал принятие Госдумой закона об освобождении семей с двумя детьми от НДФЛ при продаже квартиры с целью улучшения жилищных условий.
В Совфеде поддержали освобождение семей с двумя детьми от НДФЛ при продаже квартиры
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Я и мои коллеги из комитета по социальной политике поддерживаем все те законы и инициативы, которые направлены на материальную поддержку семей с детьми. Поэтому такой закон можно только приветствовать», — сказал сенатор.

Парламентарий также выразил надежду на то, что будут приниматься и другие решения в пользу семей с детьми.

«Поскольку в нынешнее время это, как мы с вами знаем, один из самых важных моментов», — заключил Варфоломеев.

Ранее в России был принят закон, освобождающий от НДФЛ те доходы, которые были получены при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья в целях улучшения жилищных условий.

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