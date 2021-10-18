Силуанов заявил об отсутствии планов по изменению НДФЛ в ближайшие три года
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Об этом он сказал в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Силуанов отметил, что власти очень аккуратно относятся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ.
«И на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем», — приводит РИА Новости слова министра.
Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что поступления по НДФЛ в январе — августе 2021 года увеличились на 23,4%.