Силуанов заявил об отсутствии планов по изменению НДФЛ в ближайшие три года

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российские власти не планируют вносить какие-либо изменения в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие три года.

Об этом он сказал в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Силуанов отметил, что власти очень аккуратно относятся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ.

«И на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем», — приводит РИА Новости слова министра.

Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что поступления по НДФЛ в январе — августе 2021 года увеличились на 23,4%.