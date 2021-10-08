Поступления по НДФЛ в бюджет Москвы выросли на 23,4% в 2021 году

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что поступления по НДФЛ в январе — августе 2021 года увеличились на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 852,2 млрд рублей.

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Об этом пишет НСН. «Это является подтверждением, что московским компаниям удалось во многом преодолеть кризис, сохранить штат, выплачивать зарплаты и премии работникам. Рост НДФЛ — ещё одно свидетельство восстановления большинства отраслей московской экономики», — заявил Ефимов. Как отмечают столичные власти, порядка 90% от общего объёма поступлений налога на доход физических лиц перечислили налоговые агенты — ИП и организации. Как ранее сообщали «Известия», в России количество самозанятых превысило 3 млн человек.