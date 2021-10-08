Поступления по НДФЛ в бюджет Москвы выросли на 23,4% в 2021 году
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Об этом пишет НСН.
«Это является подтверждением, что московским компаниям удалось во многом преодолеть кризис, сохранить штат, выплачивать зарплаты и премии работникам. Рост НДФЛ — ещё одно свидетельство восстановления большинства отраслей московской экономики», — заявил Ефимов.
Как отмечают столичные власти, порядка 90% от общего объёма поступлений налога на доход физических лиц перечислили налоговые агенты — ИП и организации.
Как ранее сообщали «Известия», в России количество самозанятых превысило 3 млн человек.