В СФ поддержали идею увеличить скидку на оплату ЖКХ для многодетных семей
- РИА Новости
По словам сенатора, к такой инициативе он относится положительно.
«Мы должны создавать максимально комфортные (материальные. — RT) условия для многодетных семей. И это абсолютно правильный подход», — заверил Варфоломеев.
Он добавил, что важно сейчас всё «просчитать».
«Надо смотреть, думать и решать этот вопрос в пользу многодетных семей», — заключил собеседник RT.
Ранее в распоряжении RT оказалась копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова от депутата Госдумы Василия Власова.
Он предложил ввести единую федеральную систему скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей.