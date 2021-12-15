В СФ поддержали идею увеличить скидку на оплату ЖКХ для многодетных семей

Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT прокомментировал идею ввести единую федеральную систему скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей.

По словам сенатора, к такой инициативе он относится положительно.

«Мы должны создавать максимально комфортные (материальные. — RT) условия для многодетных семей. И это абсолютно правильный подход», — заверил Варфоломеев.

Он добавил, что важно сейчас всё «просчитать».

«Надо смотреть, думать и решать этот вопрос в пользу многодетных семей», — заключил собеседник RT.

Ранее в распоряжении RT оказалась копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова от депутата Госдумы Василия Власова.

Он предложил ввести единую федеральную систему скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей.