Инфекционист Акинфиев рассказал, можно ли принимать душ после вакцинации

Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, можно ли принимать душ после вакцинации.

«Можно ли мочить место прививки — это второй по актуальности вопрос, связанный с вакцинацией. Не нужно бояться «смыть» с себя прививку. Это невозможно. В месте инъекции целостность кожного покрова нарушена иглой. Его не нужно тереть. Принимать душ можно», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, использование мочалки в месте инъекции может вызвать аллергию или инфицирование кожного покрова.

Если говорить о бане, то ограничение на её посещение действует три дня, отметил Акинфиев.

«Важно понимать, что рекомендация не ходить в баню связана не с опасностью водных процедур, а с воздействием высоких температур на организм»‎, — пояснил он.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».