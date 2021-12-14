Инфекционист Акинфиев рассказал, можно ли принимать душ после вакцинации

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Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, можно ли принимать душ после вакцинации.
Инфекционист Акинфиев рассказал, можно ли принимать душ после вакцинации
  • Pixabay

«Можно ли мочить место прививки — это второй по актуальности вопрос, связанный с вакцинацией. Не нужно бояться «смыть» с себя прививку. Это невозможно. В месте инъекции целостность кожного покрова нарушена иглой. Его не нужно тереть. Принимать душ можно», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, использование мочалки в месте инъекции может вызвать аллергию или инфицирование кожного покрова.

Если говорить о бане, то ограничение на её посещение действует три дня, отметил Акинфиев.

«Важно понимать, что рекомендация не ходить в баню связана не с опасностью водных процедур, а с воздействием высоких температур на организм»‎, — пояснил он.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

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