Во Владивостоке выбрали 12 мест для ёлочных базаров

В 2021 году купить ёлку во Владивостоке можно будет на 12 ёлочных базарах.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на городскую администрацию.

Пять площадок из двенадцати будут особенно крупными. Приобрести ель там можно будет до 31 декабря. На таких точках также доступна различная новогодняя атрибутика — мишура, ёлочные украшения и гирлянды.

«Всё необходимое к празднику можно будет купить в одном месте. Это и удобно для горожан, и принесёт дополнительный доход предпринимателям», — уточнили в мэрии.

Также стало известно, что в Самаре появились бесплатные катки, передаёт sova.info со ссылкой на администрацию города. Они залиты уже в четырёх парках — Дружбы, Победы, 50-летия Октября, имени Юрия Гагарина.

Площадки открыты с 10:00 до 22:00 с перерывами на шлифовку и очистку льда.

Ранее сообщалось, что в пассажирском терминале аэропорта Симферополя установили 12-метровую ёлку.