В аэропорту Симферополя установили 12-метровую ёлку
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Об этом сообщает «Крым 24».
«Ёлку украшает около 1 тыс. игрушек и почти полкилометра гирлянд. В этом году ёлочные игрушки полностью обновили, заменив серебряные шары на разноцветные», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Отмечается, что устанавливали ель в течение двух дней. Она расположена у стоек регистрации.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал об особенностях покупки ёлки для аллергиков.