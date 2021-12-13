В аэропорту Симферополя установили 12-метровую ёлку

В пассажирском терминале аэропорта Симферополя установили 12-метровую ёлку.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Ёлку украшает около 1 тыс. игрушек и почти полкилометра гирлянд. В этом году ёлочные игрушки полностью обновили, заменив серебряные шары на разноцветные», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что устанавливали ель в течение двух дней. Она расположена у стоек регистрации.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал об особенностях покупки ёлки для аллергиков.