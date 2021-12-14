Геронтолог Хавинсон дал советы по питанию людям старше 60 лет

Врач-геронтолог, профессор Российской академии медицинских наук Владимир Хавинсон дал советы по питанию гражданам старше 60 лет.

В беседе с Nation News он заявил, что в пожилом возрасте помогут сохранить здоровье мозга свежие продукты без консервантов.

«К ним относятся свежие овощи, фрукты и ягоды. Очень важна жирная рыба, содержащая омега-3. Желательно снизить потребление мясных продуктов, особенно копчёностей», — отметил эксперт.

По его словам, для профилактики, например, остеопороза важно употреблять продукты, содержащие кальций.

«Стоит включить в свой рацион творог, кисломолочные продукты, некоторые виды сыра и орехи», — уточнил Хавинсон.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.