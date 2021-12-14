Геронтолог Хавинсон дал советы по питанию людям старше 60 лет

Короткая ссылка
Врач-геронтолог, профессор Российской академии медицинских наук Владимир Хавинсон дал советы по питанию гражданам старше 60 лет.
Геронтолог Хавинсон дал советы по питанию людям старше 60 лет
  • Pixabay

В беседе с Nation News он заявил, что в пожилом возрасте помогут сохранить здоровье мозга свежие продукты без консервантов.

«К ним относятся свежие овощи, фрукты и ягоды. Очень важна жирная рыба, содержащая омега-3. Желательно снизить потребление мясных продуктов, особенно копчёностей», — отметил эксперт.

По его словам, для профилактики, например, остеопороза важно употреблять продукты, содержащие кальций.

«Стоит включить в свой рацион творог, кисломолочные продукты, некоторые виды сыра и орехи», — уточнил Хавинсон.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить