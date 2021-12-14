ОНК: заключённые московских СИЗО жалуются на тюремную больницу

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RT
Врача Юлиану Иванову, арестованную по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, члены ОНК Москвы рекомендовали направить в гражданскую больницу. Заключённая заявила, что была выписана из единственной тюремной больницы при СИЗО «Матросская Тишина», не получив необходимой помощи. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
ОНК: заключённые московских СИЗО жалуются на тюремную больницу
  • © Charles O'Rear
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«В тюремной больнице ни невролог, ни кардиолог меня не консультировали. Со спиной стало хуже. Мне не провели обследований, которые можно сделать только в условиях стационара», — привёл слова Ивановой представитель комиссии. 

Он напомнил, что Иванова неоднократно обращалась к правозащитникам с жалобами на сильные боли в спине и заболевания, которые не могли диагностировать в медсанчасти СИЗО-6, где она содержится. 

По словам собеседника RT, заключённую поместили в тюремную больницу 25 ноября. 

«А 7 декабря Иванова сказала нам, что боится скорой выписки без диагнозов, поскольку к тому моменту её осмотрел один раз лишь терапевт. Мы довели её озабоченность до руководства больницы, но 11 декабря она уже была снова в СИЗО-6. До этого её осмотрели окулист и гинеколог, к которым, как утверждает Иванова, она вообще не обращалась», — рассказал член ОНК. 

В ОНК сообщили, что на тюремную больницу также пожаловался заключённый СИЗО-3 гражданин Египта Мухамед Эльморшеди, осуждённый за взятку. Осенью он был доставлен в больницу «Матросской Тишины» с желудочным кровотечением для проведения операции, но её так и не сделали, сказал собеседник RT. 

«Эльморшеди 9 декабря вновь пожаловался правозащитникам на кровотечение, боли и отсутствие медикаментов», — добавил правозащитник. 

В ОНК напомнили, что 9 декабря члены СПЧ в ходе заседания с участием президента РФ Владимира Путина доложили главе государства об отсутствии в столичной тюремной больнице необходимого оборудования, в частности аппаратов МРТ и КТ, а также о сложностях при вывозе заключённых в гражданские больницы.

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