ОНК: заключённых из женского СИЗО Москвы не вывозят в тюремную больницу

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RT
Арестованная по делу о торговле суррогатными младенцами врач Юлиана Иванова рассказала ОНК Москвы, что, вопреки рекомендации невролога, её не госпитализировали в тюремную больницу.
ОНК: заключённых из женского СИЗО Москвы не вывозят в тюремную больницу
  • © Charles O'Rear
  • globallookpress.com

В ОНК Москвы рассказали RT, что подобные жалобы получили ещё от двух заключённых единственного в столице женского следственного изолятора — СИЗО-6 УФСИН Москвы. 

«Более трёх недель назад меня осмотрел врач-невролог в связи с сильными болями в спине и рекомендовал госпитализировать меня в больницу СИЗО «Матросская Тишина». Врач сказал, что в условиях медсанчасти нашего СИЗО диагноз поставить невозможно — нет оборудования», — привёл слова Ивановой представитель комиссии. 

Собеседник RT отметил, что администрация изолятора не объяснила членам ОНК причины, по которым больную до сих пор не госпитализируют. 

С аналогичной жалобой на фактический отказ в медицинской помощи к правозащитникам на условиях анонимности обратилась ещё одна заключённая.  

«Ещё до ареста я проходила медицинское обследование, но мне не успели поставить диагноз в связи с заболеванием лёгких. Пульмонолога в СИЗО-6 нет, я обращалась в медсанчасть с просьбой о госпитализации, но безуспешно. Вот уже три месяца задыхаюсь», — цитирует её собеседник RT. 

При этом арестованная не исключает, что за время нахождения в СИЗО могла переболеть COVID-19: в мае она находилась в камере среди госпитализированных женщин, но у остальных тест ПЦР не брали, анализ на наличие антител в изоляторе тоже не делают. 

На обследование в тюремную больницу просится и арестованная, перенёсшая коронавирус и страдающая рядом тяжёлых хронических заболеваний. 

Ранее заключённые женского СИЗО уже жаловались ОНК на низкое качество медицинской помощи.

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