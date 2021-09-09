В ОНК рассказали о состоянии находящегося в СИЗО египтянина, осуждённого за взятку

Гражданин Египта Мухамед Эльморшеди, осуждённый за дачу взятки в московском аэропорту Внуково с целью получения визы в одну из европейских стран, нуждается в экстренной госпитализации. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов после проверки СИЗО-3 Москвы.

«Эльморшеди пожаловался на урологическое заболевание, причиняющее ему невыносимые боли, и на желудочное кровотечение. После беседы с представителем медсанчасти изолятора члены ОНК настоятельно рекомендовали экстренно госпитализировать больного в тюремную больницу СИЗО «Матросская Тишина», — сказал правозащитник.

Хотя тюремные медики не владеют ни английским, ни арабским языком, необходимость проведения операции заключённому они признают, отметил Иванов.

По его словам, 31 августа Солнцевский районный суд Москвы приговорил гражданина Египта к двум с половиной годам лишения свободы за дачу взятки, и после вступления приговора в силу Эльморшеди должны будут этапировать из Москвы.

«Проведение операций во время этапирования маловероятно, поэтому здоровью, а возможно, и жизни осуждённого угрожает опасность», — добавил член ОНК.

Сам Эльморшеди рассказал правозащитникам, что, прилетев в Москву, собирался за €1 тыс. через посредника купить визу в одну из европейских стран, где планировал заняться бизнесом.