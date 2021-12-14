Участники рынка сообщили о росте продаж готовой еды в России

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Участники рынка заявили о росте продаж готовой еды в России за последний год.
Участники рынка сообщили о росте продаж готовой еды в России
  • Reuters

Об этом информирует газета «Известия».

В частности, у «ВкусВилла» реализация готовых блюд в ноябре 2021 года в натуральном выражении выросла на 102% по сравнению с тем же месяцем 2020-го, у «Перекрёстка» — на 48%, у «Азбуки вкуса» — на 18,5%, рассказали представители сетей.

По оценке аналитиков CloudPayments, за 11 месяцев 2021 года оборот интернет-заказов готовой еды показал рост на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Средний чек увеличился на 14% — до 1288 рублей.

Как рассказал директор по развитию «Кулинариума» Иван Тореев, в этом году реализация готовой продукции компании выросла почти в два раза — с 9 т до 17 т готовых блюд ежедневно.

Рост спроса на готовую кулинарию в сетях FMCG (товары повседневного спроса) обусловлен в том числе ограничениями для заведений общественного питания и изменением потребностей покупателей, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Также на сложившуюся на рынке ситуацию повлияло развитие онлайн-продаж.

Ранее сообщалось, что сервисы по доставке продуктов заявили о росте спроса на кондитерскую продукцию.

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