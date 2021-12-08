Сервисы по доставке продуктов заявили о росте спроса на кондитерские изделия

Сервисы по доставке продуктов заявили о росте спроса на кондитерскую продукцию.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку» и «Самокат».

В январе — сентябре 2021 года объём продаж кондитерских изделий в «Самокате» увеличился в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, заявили в компании.

В октябре 2021 года доля реализации сладостей выросла на 1 п. п. и составила 6% от всех продаж сервиса. В ноябре уровень спроса сохранился, отметил представитель сервиса.

По данным «Яндекс.Еды», при заказе продуктов из магазинов россияне стали покупать сладости в два раза чаще, о чём свидетельствует статистика сервиса за январь — сентябрь в сравнении с тем же периодом прошлого года.

В «Яндекс.Лавке» за аналогичный период зафиксировали рост продаж в сегменте в 1,5 раза.

«Осенью кондитерские изделия показали самый заметный рост по объёму продаж среди продуктовых категорий и обогнали кулинарию, которая долго лидировала по темпам роста», — сообщил представитель «Яндекса».

Ранее, как сообщало URA.RU, врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендовала людям с болезнями желудочно-кишечного тракта не употреблять красную икру.