В Костромской области подтвердили 158 случаев коронавируса за сутки

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В Костромской области подтвердили 158 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровел 281 человек.
В Костромской области подтвердили 158 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Больше всего заболевших — в Костроме (51 житель), а также в Костромском районе и Галиче.

В «красных зонах» больниц региона находятся 376 пациентов, ещё 5909 человек лечатся на дому.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 231 564 жителя, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав. За минувшие 24 часа вакцинировались 7803 человека.

Оба компонента вакцины получили 1 857 452 жителя республики.

Ранее Пётр Чумаков, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии, назвал симптомы постковидного синдрома.

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