Врач Чумаков назвал симптомы постковидного синдрома
- РИА Новости
«У кого-то течение болезни может проходить спокойно, без множественных поражений, а другие люди могут столкнуться с поражением почек и даже мозга. Всё это вызывает долгосрочные симптомы, для ликвидации которых и полного восстановления организма нужно время», — заявил Чумаков, слова которого приводит Nation News.
Он посоветовал людям с учащённым сердцебиением воздержаться от излишних физических нагрузок.
Постковидное восстановление проходит индивидуально, в соответствие с особенностями конкретного организма, заключил Чумаков.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.