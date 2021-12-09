Врач Чумаков назвал симптомы постковидного синдрома

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Учащение сердцебиения и связанные с этим сердечно-сосудистые осложнения являются распространёнными симптомами перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом заявил доктор биологических наук член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Пётр Чумаков.
Врач Чумаков назвал симптомы постковидного синдрома
  • РИА Новости

«У кого-то течение болезни может проходить спокойно, без множественных поражений, а другие люди могут столкнуться с поражением почек и даже мозга. Всё это вызывает долгосрочные симптомы, для ликвидации которых и полного восстановления организма нужно время», — заявил Чумаков, слова которого приводит Nation News.

Он посоветовал людям с учащённым сердцебиением воздержаться от излишних физических нагрузок.

Постковидное восстановление проходит индивидуально, в соответствие с особенностями конкретного организма, заключил Чумаков.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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