В Омской области зарегистрировали 565 случаев коронавируса за сутки

В Омской области зарегистрировали 565 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на данные Минздрава. Как отмечается, всего в регионе заболели 122 602 человека. Из больниц выписаны 100 274 жителя, в том числе 846 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 973 152 человека, оба компонента вакцины получили 732 690 человек.

В целом в России за сутки выявили 28 343 случая COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее Пётр Чумаков, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии, назвал симптомы постковидного синдрома.