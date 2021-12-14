В Татарстане выявили 179 случаев коронавируса за сутки

В Татарстане выявили 179 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Всего в республике заболели 40 973 человека. Из больниц выписаны 34 117 жителей, в том числе 268 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 227 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели при этом 338 человек, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 104 875, вылечившихся — 89 584.

Ранее доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии, назвал симптомы постковидного синдрома.