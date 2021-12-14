В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

Как пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт регионального правительства, в настоящее время в местных госпиталях лечатся 3293 пациента. Состояние 34 из них оценивается как тяжёлое, они подключены к инвазивной ИВЛ. Ещё 279 человек находятся на неинвазивной ИВЛ.

За последние сутки прививку от коронавируса сделали 4102 жителя области, завершили вакцинацию 3087 человек.

За минувшие 24 часа в России выявили 28 343 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее Пётр Чумаков, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии, назвал симптомы постковидного синдрома.