В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19.
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Как пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт регионального правительства, в настоящее время в местных госпиталях лечатся 3293 пациента. Состояние 34 из них оценивается как тяжёлое, они подключены к инвазивной ИВЛ. Ещё 279 человек находятся на неинвазивной ИВЛ.

За последние сутки прививку от коронавируса сделали 4102 жителя области, завершили вакцинацию 3087 человек.

За минувшие 24 часа в России выявили 28 343 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее Пётр Чумаков, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии, назвал симптомы постковидного синдрома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить