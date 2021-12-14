В Удмуртии зарегистрировали 74 случая COVID-19 за сутки

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В Удмуртии зарегистрировали 74 случая коронавируса за сутки, из больниц выписали 116 жителей региона.
В Удмуртии зарегистрировали 74 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на Telegram-канал «Стопкоронавирус.Удмуртия».

Вакцинацию в республике прошли более 658 тыс. человек. Оба компонента вакцины получили свыше 483 тыс. жителей.

Наряду с этим стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе не намерены ослаблять коронавирусные ограничения к Новому году, передаёт URA.RU.

«Текущая эпидемиологическая ситуация в автономном округе характеризуется стабилизацией показателей заболеваемости. Это результат следования принятым санитарно-эпидемиологическим мерам, объём которых, по мнению Роспотребнадзора, необходимо сохранить и в предпраздничные, и в предстоящие выходные дни», — сказала губернатор Наталья Комарова на заседании оперштаба.

Ранее Пётр Чумаков, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии, назвал симптомы постковидного синдрома.

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