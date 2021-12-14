В Иркутской области выявили 589 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Иркутской области выявили 589 случаев коронавируса за сутки.
В Иркутской области выявили 589 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Общее число заболевших в области достигло 147 728. На лечении в больницах находятся 4125 пациентов.

Выздоровели 147 728 жителей, в том числе 467 за минувшие 24 часа.

Также стало известно о сокращении коечного фонда для больных COVID-19 в Курганской области, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Депздрав. Такое решение было принято властями в связи со снижением заболеваемости.

Как отмечается, возобновлена плановая работа госпиталя ветеранов войн и шести районных больниц.

Ранее доктор биологических наук член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Пётр Чумаков назвал симптомы постковидного синдрома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить