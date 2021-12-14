В Иркутской области выявили 589 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 589 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Общее число заболевших в области достигло 147 728. На лечении в больницах находятся 4125 пациентов.

Выздоровели 147 728 жителей, в том числе 467 за минувшие 24 часа.

Также стало известно о сокращении коечного фонда для больных COVID-19 в Курганской области, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Депздрав. Такое решение было принято властями в связи со снижением заболеваемости.

Как отмечается, возобновлена плановая работа госпиталя ветеранов войн и шести районных больниц.

Ранее доктор биологических наук член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Пётр Чумаков назвал симптомы постковидного синдрома.