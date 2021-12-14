МВД подготовило проект об информировании граждан при проникновении полиции в квартиры

Короткая ссылка
МВД России подготовило проект приказа, устанавливающий порядок информирования граждан о проникновении полиции в дома в их отсутствие.
МВД подготовило проект об информировании граждан при проникновении полиции в квартиры
  • © Антон Вергун
  • РИА Новости

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что информировать граждан о проникновении в их жилища будут в «возможно короткий срок», но не позднее 24 часов с момента проникновения «путём направления или вручения уведомления о проникновении».

В частности, речь идёт о таких средствах связи, как почта, интернет, телефон.

8 декабря Госдума в третьем чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий в том числе перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий правила выдачи оружия сотрудникам Центробанка, «Росинкаса» и Сбера при сопровождении перевозки грузов и денег.

В законе отмечается, что оружие может выдаваться сотрудникам для временного пользования в целях охраны имущества при их транспортировании или охраны хранилищ ЦБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить