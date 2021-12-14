Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о региональной власти

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Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил закон об организации публичной власти в субъектах России.
Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о региональной власти
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что закон запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.

Совфед рассмотрит этот закон в среду, 15 декабря.

Законопроект был внесён в Госдуму в сентябре 2021 года.

Как рассказала RT член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, то, что закон снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, — это «лишь часть чрезвычайно нужных задач для власти».

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