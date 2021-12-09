Госдума приняла во втором чтении законопроект о региональной власти

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о региональной власти в России, который, в частности, изменяет механизм ответственности главы региона.

«Принять законопроект во втором чтении», — говорится в системе обеспечения законодательной деятельности.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о ситуации с законопроектом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Он выразил надежду, что в декабре законопроект будет принят.

Законопроект был внесён в Госдуму в сентябре 2021 года.

Как рассказала RT член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, то, что закон снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, — «лишь часть чрезвычайно нужных задач для власти».