Госдума приняла во втором чтении законопроект о региональной власти
- РИА Новости
«Принять законопроект во втором чтении», — говорится в системе обеспечения законодательной деятельности.
Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о ситуации с законопроектом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Он выразил надежду, что в декабре законопроект будет принят.
Законопроект был внесён в Госдуму в сентябре 2021 года.
Как рассказала RT член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, то, что закон снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, — «лишь часть чрезвычайно нужных задач для власти».