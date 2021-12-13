Власти Калужской области перенесли введение QR-кодов в регионе на 15 января
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- РИА Новости
Об этом заявил губернатор Владислав Шапша, его слова приводит РИА Новости.
«Мы приняли решение перенести срок введения QR-кодов на месяц — до 15 января», — сообщил Шапша.
Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах 16 декабря.
При этом секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте отложено на неопределённый срок.
Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев отметил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет дорабатываться.