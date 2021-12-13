Власти Калужской области перенесли введение QR-кодов в регионе на 15 января

Правительство Калужской области приняло решение перенести дату введения QR-кодов в регионе с 15 декабря на 15 января 2022 года.

Об этом заявил губернатор Владислав Шапша, его слова приводит РИА Новости.

«Мы приняли решение перенести срок введения QR-кодов на месяц — до 15 января», — сообщил Шапша.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах 16 декабря.

При этом секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте отложено на неопределённый срок.

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев отметил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет дорабатываться.