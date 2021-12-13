Трихолог Галлямова рассказала о возможных причинах выпадения волос

Дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова рассказала о возможных причинах выпадения волос.

«Если говорить об общем заболевании, то, конечно, это анемия и заболевания щитовидной железы. Это две основные причины, которые влекут за собой потерю волос. Следующее — это различные стрессы», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, это могут быть стрессы от инфекционных заболеваний, психологические стрессы.

Как отметила Галлямова, густоту волосам можно вернуть, но на это потребуется время.

«Обычно я говорю, что лечение не менее четырёх — шести месяцев. Спустя такое время можно увидеть результат», — сказала она.

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