Врач Добрецова рассказала о мерах профилактики вирусных заболеваний у детей

Член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала о мерах профилактики вирусных заболеваний у детей.

В беседе с сайтом «Невские новости» врач посоветовала собюдать распорядок дня. Как отметила Добрецова, дети должны ложиться спать до 22:00, чтобы организм успел восстановиться после дневных нагрузок и выработать необходимые для иммунитета гормоны.

«Это активное движение, это хорошая физическая нагрузка. Потому что любой ребёнок каждый день, вне зависимости от того, какая погода на улице, должен гулять. Не погода плохая — просто нужно одежду подбирать по сезону», — рекомендовала врач.

Кроме того, считает Добрецова, улучшению состояния здоровья способствуют занятия спортом несколько раз в неделю.

Важным фактором является и правильное питание, уточнила врач. Особое внимание Добрецова посоветовала обращать на утренний приём пищи.

«Это должен быть плотный завтрак, обязательно с белковой составляющей. Это не обязательно только каша, одной кашей ребёнок не наестся», — пояснила она.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев напомнил в беседе с Nation News о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».