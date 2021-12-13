Кардиолог Сыров дал советы по профилактике тромбоза после COVID-19

Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра №6 столичного Депздрава Андрей Сыров дал совет по профилактике тромбоза после COVID-19.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что после перенесённой болезни желательно сдать анализ на D-димер.

«D-димер — это продукт деградации фибрина. Фибрин — основа тромба. Поэтому мы используем этот анализ в первую очередь для исключения острого тромбоза. Думаем, есть у пациента тромбоз, тромбоэмболия лёгочной артерии или нет. Мы берём анализ на D-димер, если он в норме — тромбоза нет», — сообщил кардиолог.

По словам Сырова, повышение D-димера довольно часто бывает при различных воспалительных заболеваниях. Как подчеркнул врач, высокий D-димер не является основанием для лечения, например, для назначения антикоагулянтов.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».