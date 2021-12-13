В Самарской области рассказали о ходе вакцинации беременных

В Самарской области прививку от COVID-19 сделали 1962 беременные женщины.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный Минздрав. По данным ведомства, в 2020 году коронавирусом в области заболели 344 беременные женщины, в 2021-м — почти в три раза больше.

По словам врача-инфекциониста Самарской городской поликлиники №6 Артёма Уморина, болезнь у беременных проходит тяжелее, а выбор препаратов ограничен из-за противопоказаний. Поэтому, по мнению специалиста, таким женщинам стоит обратить внимание на меры профилактики болезни, в том числе на вакцинацию.

Наряду с этим, стало известно, что в Санкт-Петербурге в стационарах находится 5871 пациент с COVID-19, передаёт Nation News со ссылкой на данные городской администрации.

В настоящее время в реанимации находится 601 человек, на амбулаторном лечении — 27 027.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».