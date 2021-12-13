В Красноярском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Красноярском крае зафиксировали 651 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболели 162 095 человек. Из больниц выписаны 145 706 жителей, в том числе 699 за минувшие 24 часа.

«Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 52 947 контактных человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 4011 человек. Сняты с медицинского наблюдения за последние сутки 4239», — заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Также стало известно, что в Томской области выявили 229 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечились при этом 204 жителя, передаёт vtomske.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 58 800, выписанных из медучреждений — 42 945.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».