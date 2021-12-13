В Красноярском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Короткая ссылка
В Красноярском крае зафиксировали 651 случай коронавируса за сутки.
В Красноярском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • ©Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболели 162 095 человек. Из больниц выписаны 145 706 жителей, в том числе 699 за минувшие 24 часа.

«Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 52 947 контактных человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 4011 человек. Сняты с медицинского наблюдения за последние сутки 4239», — заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Также стало известно, что в Томской области выявили 229 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечились при этом 204 жителя, передаёт vtomske.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 58 800, выписанных из медучреждений — 42 945.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить