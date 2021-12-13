В Омской области подтвердили 567 случаев коронавируса за сутки

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В Омской области подтвердили 567 случаев коронавируса за последние сутки.
В Омской области подтвердили 567 случаев коронавируса за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Отмечается, что с начала пандемии в области заболели 122 037 жителей.

Прививку от COVID-19 сделали 968 664 человека, оба компонента вакцины получили 726 908 омичей.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 157 случаев коронавируса за последние 24 часа. Из больниц выписаны 292 жителя, передаёт ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 51 141.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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