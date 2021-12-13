В Тверской области зарегистрировали 358 случаев COVID-19 за сутки

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В Тверской области зарегистрировали 358 случаев коронавируса за сутки, из медучреждений выписали 420 жителей.
В Тверской области зарегистрировали 358 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Как сообщает tverigrad.ru, общее число заболевших в регионе достигло 93 114, выписанных из больниц — 82 263.

Уточняется, что в области открыты 125 пунктов вакцинации при медицинских учреждениях. Также работают и передвижные пункты.

Тем временем в Татарстане прививку от COVID-19 сделал 2 223 761 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав. 

Оба компонента вакцины получили 1 856 987 граждан.

Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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