В Тверской области зарегистрировали 358 случаев COVID-19 за сутки

В Тверской области зарегистрировали 358 случаев коронавируса за сутки, из медучреждений выписали 420 жителей.

Как сообщает tverigrad.ru, общее число заболевших в регионе достигло 93 114, выписанных из больниц — 82 263.

Уточняется, что в области открыты 125 пунктов вакцинации при медицинских учреждениях. Также работают и передвижные пункты.

Тем временем в Татарстане прививку от COVID-19 сделал 2 223 761 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Оба компонента вакцины получили 1 856 987 граждан.

Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».