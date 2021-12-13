Житель Серпухова рассказал о взрыве возле православной гимназии

Житель подмосковного Серпухова рассказал о взрыве, который произошёл у входа в православную гимназию, расположенную возле женского монастыря.

Мужчина живёт напротив гимназии, где произошло ЧП. Он рассказал, что узнал от очевидцев: в результате взрыва могло быть ещё больше пострадавших.

«Повезло, что заклинило дверь и не все на молебен куда-то зашли. Если бы зашли все и дверь не заклинило, то гораздо больше было бы травм — ожогов, контузий», — сообщил мужчина.

Также очевидцы заявили, что одному из пострадавших при взрыве «оторвало ногу».

RT опубликовал видео с территории православной гимназии при женском монастыре в Серпухове после взрыва, который устроил выпускник учебного заведения.

В ГУ МВД по Московской области заявили, что взрывное устройство подорвал выпускник православной гимназии.

В больницах находятся восемь человек.