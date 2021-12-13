Опубликовано видео с территории православной гимназии в Серпухове после взрыва

RT публикует видео с территории православной гимназии при женском монастыре в Серпухове после взрыва, который устроил выпускник учебного заведения.

На видео показана территория возле входа в гимназию. Специалисты проводят следственные действия на месте происшествия.

«Это вход в школу, тут видны повреждения, щепки. Судя по всему, нападавший не смог пробраться внутрь здания, именно поэтому удалось избежать большого числа жертв», — рассказал спецкор RT Константин Рожков.

Также сторож женского монастыря в Серпухове рассказал RT, как эвакуировали учеников православной гимназии после взрыва.

13 декабря на территории Введенского Владычнего женского монастыря в подмосковном Серпухове сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.

В больницах находятся восемь человек.