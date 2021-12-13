Сторож рассказал об эвакуации учеников православной гимназии в Серпухове после взрыва

Сторож женского монастыря в Серпухове рассказал спецкору RT Константину Рожкову, как эвакуировали учеников православной гимназии после взрыва.

«Мать Клавдия позвонила в спецслужбы, сразу приехали, всё перекрыли. Сразу их (детей) эвакуировали через другие двери и на территорию монастыря отвели», — рассказал он.

По его словам, для входа на территорию гимназии и в само здание учебного заведения нужно набрать специальный код.

В Подольской епархии РПЦ рассказали, что взрыв произошёл на крыльце здания, потому что нападавший не смог попасть внутрь.

Ранее в Минздраве Московской области заявили, что восемь человек находятся в больницах после взрыва в Серпухове.

13 декабря на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.