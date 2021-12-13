Сторож рассказал об эвакуации учеников православной гимназии в Серпухове после взрыва

Короткая ссылка
Сторож женского монастыря в Серпухове рассказал спецкору RT Константину Рожкову, как эвакуировали учеников православной гимназии после взрыва.

«Мать Клавдия позвонила в спецслужбы, сразу приехали, всё перекрыли. Сразу их (детей) эвакуировали через другие двери и на территорию монастыря отвели», — рассказал он.

По его словам, для входа на территорию гимназии и в само здание учебного заведения нужно набрать специальный код.

В Подольской епархии РПЦ рассказали, что взрыв произошёл на крыльце здания, потому что нападавший не смог попасть внутрь.

Ранее в Минздраве Московской области заявили, что восемь человек находятся в больницах после взрыва в Серпухове.

13 декабря на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить