Сторож рассказал об эвакуации учеников православной гимназии в Серпухове после взрыва
«Мать Клавдия позвонила в спецслужбы, сразу приехали, всё перекрыли. Сразу их (детей) эвакуировали через другие двери и на территорию монастыря отвели», — рассказал он.
По его словам, для входа на территорию гимназии и в само здание учебного заведения нужно набрать специальный код.
В Подольской епархии РПЦ рассказали, что взрыв произошёл на крыльце здания, потому что нападавший не смог попасть внутрь.
Ранее в Минздраве Московской области заявили, что восемь человек находятся в больницах после взрыва в Серпухове.
13 декабря на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.