В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Тамбовской области зафиксировали 212 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Общее число заболевших в области достигло 57 407, выписанных из больниц — 54 155.

На госпитализации находятся 864 пациента, на карантине на дому — 1441.

Первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 477 394 жителя региона, полностью вакцинированы 444 728.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 29 558 случаев коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».