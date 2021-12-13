В Удмуртии подтвердили 156 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии подтвердили 156 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписали 110 человек.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Общее число заболевших в республике достигло 77 576, вылечившихся — 65 078.

Также стало известно, что в Оренбургской области углублённую диспансеризацию прошли 14 732 переболевших COVID-19, передаёт RIA56 со ссылкой на территориальный фонд ОМС региона.

Как уточняется, пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».